На Алтае разработают закон о статусе медицинского работника

Законопроект внесли в план работы краевого парламента на следующее полугодие Фото: Олег УКЛАДОВ

В АКЗС разработают проект закона о статусе медицинского работника. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

– Это будет документ с реальными, актуальными мерами поддержки, которые сейчас распределены по отдельным отраслевым постановлениям или отданы на откуп руководителям медицинских учреждений. Необходимо также документально закрепить понятие наставничества, зафиксировать обязательность доплат молодым специалистам, возможность профессионального роста, – отметил председатель профильного комитета по здравоохранению Владимир Лещенко.

Он также выразил надежду на то, что закон будет понят и принят медицинским сообществом.

Законопроект внесли в план работы краевого парламента на следующее полугодие. Работа над документом уже началась.