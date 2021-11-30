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Общество30 ноября 2021 12:33

В Барнауле объявили режим «черного неба» на сутки

Синоптики рассказали о метеорологических условиях первой степени опасности
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей

Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле синоптики объявили режим «черного неба» на сутки с 30 ноября до 15.00 часов 1 декабря. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

– На территории Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, – рассказали в ЦГМС.

Также неблагоприятные метеорологические условия наблюдают в Бийске. Там режим «черного неба» объявлен до 16.00 часов.