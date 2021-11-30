В Барнауле объявили режим «черного неба» на сутки

Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле синоптики объявили режим «черного неба» на сутки с 30 ноября до 15.00 часов 1 декабря. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

– На территории Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности, – рассказали в ЦГМС.

Также неблагоприятные метеорологические условия наблюдают в Бийске. Там режим «черного неба» объявлен до 16.00 часов.