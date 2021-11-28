На Алтае осудили троих студентов колледжа, которые несколько часов издевались над девушкой

Девушку избивали всю ночь Фото: Анна СЕМИНА

В городе Бийск Алтайского края состоялся суд над тремя приятелями – двумя девушками и одним парнем, которые несколько часов удерживали, избивали и всячески издевались над своей сверстницей. Об этой истории рассказала «Алтайская правда».

- Информация об издевательствах над юной бийчанкой Надеждой появилась в полиции в начале августа 2020 года. Мать девушки рассказала, что в августе 2020 года среди ночи ее дочь пришла со съемной квартиры, где жила в последнее время, избитая, с опухшим лицом, - пишет издание.

Несмотря на все просьбы девушки, не обращаться в полицию и к медикам, ее мать сделала все правильно и по итогу история имела логичное завершение.

Как установили правоохранительные органы, в тот день пострадавшая возвращалась в съемную квартиру, но на лестничной клетке услышала знакомые голоса и не решилась подниматься дальше. Вышла на улицу и села на лавочке, но именно там спустя некоторое время ее нашла троица агрессивно настроенных сверстников.

Они сначала заставили ее подняться в квартиру, где увидели извещение о переводе пяти тысяч рублей от ПФР на содержание ребенка и стали их требовать. Но девушка сказала, что уже все потратила и денег у нее нет. Тогда ее стали избивать, а позже уволокли к реке, где также продолжили измываться, параллельно снимая свои пытки и отправляя фото знакомым. Ночью девушку опять привели в съемную квартиру, где также периодически избивали.

Уже на суде зачинщица всего этого заявила, что она раскаялась и попросила прощения у потерпевшей, однако у всех сложилось ощущение, что она так и не поняла, что натворила и ничего плохого даже в распространяемых фото, которые признали порнографическими, нет. В итоге ей назначили 5,5 лет колонии общего режима, а подельникам тоже чуть больше пяти лет, но воспитательной колонии, так как на момент совершения преступления им еще не было 18-ти. На апелляции единственному парню в этой компании ужесточили наказание – он будет отбывать наказание в колонии общего режима.