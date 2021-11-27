На Алтае мужчина украл металлические листы с ограждения кладбища

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай задержали подозреваемого в краже оцинкованных профильных листов с территории кладбища, расположенного недалеко от поселка Дубровка, пишет МВД региона.

– Предварительно установлено, что с 11 по 14 ноября, желая незаконно обогатиться, в ночное время мужчина демонтировал 49 профильных листов с ограждения кладбища, затем погрузив их в прицеп, увез домой и спрятал в подвале, – отметили в ведомстве.

Сумма ущерба составила 37 тысяч рублей. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 44-летний житель Горно-Алтайска. Мужчина признался в содеянном.

– В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества», – резюмировали в МВД.