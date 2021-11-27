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Общество27 ноября 2021 5:49

Ушел из жизни бывший начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Бийска

Герман Архаров
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Владимир Красилов. Фото: управление культуры,спорта и молодежной политики Бийска

Владимир Красилов. Фото: управление культуры,спорта и молодежной политики Бийска

В Бийске скончался бывший начальник управления культуры, спорта и молодежной политики города, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ Владимир Красилов, сообщает управление.

– Десять лет он возглавлял управление культуры, спорта и молодежной политики. Под его руководством было реализовано множество замечательных проектов. Это невосполнимая потеря, – отметили в управлении.

Там также выразили глубокие соболезнования родным и близким Владимира Красилова. О дате и месте прощания с ним сообщат позже.