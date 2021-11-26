В барнаульском магазине на ребенка напали старшеклассники и избили

По словам родителей, школьник получил травму Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 25 ноября, в Барнауле несовершеннолетние подростки избили мальчика. Как рассказали родители пострадавшего в паблике «Черное и белое Барнаул», напавшие учатся в старших классах.

- 25 Ноября с 19:10 до 19:20 возле магазина по адресу ул.Глушкова, 25А на нашего ребёнка напали двое старшеклассников. Шли предположительно с Гимназии №74 (Эмилии Алексеевой,56). Подбежали и напали со спины, нанеся удар ногой. Ребёнок травмирован, - пишут жители Барнаула.

По словам родителей подростка, неизвестные были одеты во все черное, при себе у них были рюкзаки. После нападения они убежали и скрылись во дворах между домов по улице Германа Титова. Свидетелей ЧП просят написать в комментарии под постом, родители готовы обратиться в полицию, чтобы наказать хулиганов.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе в отделе МВД по Барнаулу, по данному факту заявление в правоохранительные органы пока не поступало.

- Информация в настоящее время проверяется, - подчеркнули в пресс-службе.