Алтайский филиал компании «Россети Сибирь» стал победителем краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года»

«Алтайэнерго» стало победителем в номинации: «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» Фото: из архива компании

Награду директору филиала «Алтайэнерго» Николаю Пантелееву вручил Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время торжественной церемонии награждения в Правительстве региона.

Этот конкурс проводится более 10 лет. С его помощью удается выявить предприятия и организации с высокими стандартами социальной ответственности. Потому что сотрудники – главное достояние любого предприятия. Создание достойных условий труда, содействие профессиональному развитию, забота о жизни и здоровье персонала – основные задачи работодателя.

В региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» приняли участие более 60 социально ответственных работодателей из 24 муниципальных образований. Победителями и призерами краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель 2021 года» стали 24 предприятия.

«Алтайэнерго» стало победителем в номинации: «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

– Высокая оценка нашей работы именно в этом направлении очень важна для нас, – говорит директор филиала Николай Пантелеев. – Потому что для производственного персонала электросетевой компании обязательно должны быть созданы здоровые и безопасные условия труда. Наши сотрудники регулярно проходят обучение и аттестацию в специализированных центрах по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности. Мы предоставляем все льготы и компенсации отдельным категориям сотрудников, обеспечиваем персонал средствами защиты и безопасности, организуем регулярные медицинские осмотры, участвуем в программе дополнительного медицинского страхования. Мы активно работаем в направлении повышения уровня защиты наших сотрудников от профессиональных рисков в процессе их трудовой деятельности и обязательно – в направлении сокращения производственного травматизма.