«Наследники Ползунова» на первенстве Сибирского федерального округа

В делегацию от Алтайского края вошли шесть детей Фото: из архива компании

С 30 октября по 9 ноября 2021 года в спортивно-оздоровительном центре «Ашмарино» (Кемеровская область) состоялось первенство Сибирского федерального округа по шахматам, в котором приняли участие воспитанники шахматного клуба ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и СГК.

В этом году турнир собрал более 250 игроков, которые представляли Алтайский и Красноярский края, Республики Алтай, Тыва, Хакасия, а также Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Томскую, Омскую области. В делегацию от Алтайского края вошли шесть детей, в том числе трое учащиеся шахматного клуба ЦДНИТТ «Наследники Ползунова»: чемпион Алтайского края Михаил Ларионов, а также призеры первенства Александр Кузнецов и Анжелика Говорова.

Михаил Ларионов на старте турнира потерпел два досадных поражения и после 3 тура имел всего одно очко, но затем проявил настоящий спортивный характер и выдал великолепную серию побед, набрав в 6 последующих турах 5,5 очков. Это позволило ему занять 4 позицию в турнире и пройти отбор в Высшую лигу детского первенства России, которое пройдет в апреле 2022 года в г. Сочи.

Михаил с сентября этого года играет в шахматном клубе ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» и составляет серьезную конкуренцию занимающемуся здесь второй год Александру Кузнецову. У него, самого младшего участника турнира, игра на первенстве СФО была не столь успешной: Саша набрал всего 4,5 очка и расположился в середине турнирной таблицы.

Не очень успешным турнир оказался и для Анжелики Говоровой. С первого тура она упорно вела борьбу за путевку в Высшую лигу детского первенства России 2022, но в последней партии попала в жесткий цейтнот и оказалась на 11 месте.

Виктор Эртель, тренер шахматного клуба ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», комментирует результаты своих воспитанников: «Подводя итоги первенства СФО, обязательно нужно учесть, что в этом году оно было намного сильнее прошлогоднего. В прошлом году многие ребята не стали участвовать в турнире, поскольку уже имели выход в Высшую лигу. В этом году ни у кого таких поблажек не было. Анжелика и Саша на первенстве СФО играли «младшим возрастом», то есть в их группах играли ребята, которые были старше их на год. Да и первенство проводилось в условиях строгих эпидемиологических ограничений. Детям играть по 4-5 часов, не снимая маску, поверьте, очень тяжело. Особенно, когда борешься за медаль. Поэтому за результаты выступления наших ребят можно только порадоваться».