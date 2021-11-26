Барнаульцы жалуются на забитый под завязку общественный транспорт

Барнаульцам пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, либо ехать с пересадками Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу утром, 26 ноября, барнаульцы решили массово отказаться от личного транспорта из-за чего многие просто не смогли воспользоваться автобусами и маршрутками.

- Я полчаса простояла на остановке на Павловском тракте, и мимо проезжали полные и большие автобусы и маршрутки. В итоге вокруг скопилось человек 30 и никто не мог уехать. Пришлось садиться в первую более или менее свободную маршрутку и добираться до работы с пересадками, - рассказала жительница Барнаула Татьяна.

И такая обстановка сложилась не только в спальных районах. Судя по всему, после вчерашней оттепели не все смогли выехать на личных автомобилях. А кто-то элементарно после ледяного дождя даже не открыл салон. В итоге все пересели на общественный транспорт.

- Я долго не могла уехать с Нового рынка в сторону Речного вокзала. Даже пыталась вызвать такси, но 350 рублей за пару остановок – это перебор, - добавляет другая жительница краевой столицы Наталья.

Как отмечают в мэрии, ночью на дорогах Барнаула работали 144 единицы снегоуборочной техники. Дневную смену продолжат 94 автомобиля.