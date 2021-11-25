В Барнауле стоимость «квадрата» жилья перешагнула порог в 100 тыс. рублей

Этот год может войти в историю по стремительному росту цен. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжают расти цены на квартиры в новостройках. На рынке стоимость квадратного уже перешагнула за 100 тыс. рублей и, по мнению экспертов, это еще не предел. Об этом сообщает «Толк» по итогам экспертного совета по строительству «Менеджер года – 2021».

– Только в 2020-м рост составил 10-12 тыс. рублей за «квадрат». Квартиры, которые в начале года стоили 2 млн рублей, к концу года дошли до 3 млн, – рассказал экс-президент Союза риэлторов Барнаула Дмитрий Дворядкин.

По мнению эксперта, этот год может войти в историю по стремительному росту цен. В последних вышедших на рынок ЖК цену за квадратный метр выставили в 115 тыс. рублей. По словам Дворядкина, ожидается, что в ближайшее время на рынок выйдут дома с ценой в 130 тыс. рублей.