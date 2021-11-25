Администрация Барнаула решила продать городскую сеть «Аптека №1»

Реформатирование может произойти и в подведомственном краевому Минздраву АКГУП «Аптеки Алтая» Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Барнаула решила продать муниципальную сеть аптек «Аптека №1». Как пишет «Банкфакс», это отражено в плане приватизации муниципальной собственности на 2022-2024 годы. Проект должны рассмотреть на следующем заседании гордумы.

Всего сеть насчитывает 12 торговых точек. По документам в планах властей выставить на продажу 100% акций.

– Реформатирование может произойти и в подведомственном краевому Минздраву АКГУП «Аптеки Алтая». Предположительно, речь идет о том, что часть влияния в этой организации могут получить бизнес-структуры, – пишет издание.

Известно, что в акции входят свыше 39,7 тысяч ценных бумаг. При этом стоимость одной акции составляет 1 тысячу рублей. С такими расценками выкуп организации может выйти в 39,753 млн рублей.