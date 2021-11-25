528 новых случаев заражения ковидом выявили на Алтае за минувшие сутки

На сегодняшний день в крае насчитывается 765 тяжелобольных пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 528 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровело от ковида чуть больше – 578 человек. Такую информацию предоставил региональный оперштаб

– По состоянию на 25 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 487 человек. Кроме этого, 408 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – сказано в оперативной сводке оперштаба.

На сегодняшний день в крае насчитывается 765 тяжелобольных пациентов. Из них подключены к аппаратам ИВЛ – 289.

В регионе остается 951 свободное место в ковидных госпиталях.

Напомним, ранее губернатор Томенко назвал введение QR-кодов в Алтайском крае временной мерой