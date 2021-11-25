Ночью на улицах Барнаула работало более 100 единиц снегоуборочной техники

В работах по вывозу снега задействовали комбинированные дорожные машины Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле минувшей ночью, с 24 на 25 ноября, вышли 105 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

– В работах по вывозу снега задействовали комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики, – отмечали в мэрии.

Снег вывозили с проспектов Ленина, Социалистического, а также участков улиц Северо-Западной, 80-й Гвардейской Дивизии, Гоголя, Партизанской, Никитина, Жасминной, Хлеборобной, Энтузиастов, Островского, Г. Исакова, Солнечная Поляна.

Отметим, как сообщалось ранее, в Барнауле 25 ноября действует штормовое предупреждение. Сутки 25 и ночью 26 ноября в регионе прогнозируется сильный ветер до 25-27 м/с. Пройдет мокрый снег с дождем. Ожидаются метели.