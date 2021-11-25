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Общество25 ноября 2021 1:20

До +8 градусов потеплеет в Алтайском крае 25 ноября 2021

Местами синоптики прогнозируют метели
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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В Барнауле днем столбик термометра покажет от 0 до +2 градусов

В Барнауле днем столбик термометра покажет от 0 до +2 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 25 ноября местами столбик термометра покажет до +8 градусов. Подробнее о погоде рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

– Температура воздуха в регионе составит -3…+2, по югу +3…+8 градусов. Умеренные, местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега с дождем, местами метели, гололедные явления, – рассказали в ЦГМС.

Водителей края предупреждают о сильной гололедице на дорогах и снежных заносах.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 12-17 м/с, местами порывы могут достигать 18-23 м/с, по южным и восточным районам даже до 25-27 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра покажет от 0 до +2 градусов. Ожидается мокрый снег и метель. Будет также ветрено, скорость порывов достигнет 12-17 м/с.