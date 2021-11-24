В Барнауле снесли остановки, установленные бизнесменами

Остановки в Барнауле спилили и увезли (фото: "Толк")

Жители Барнаула пожаловались на то, что на Павловском тракте демонтировали сразу два остановочных павильона, которые, как оказалось, ранее были установлены местными бизнесменами. Об этом пишет «Толк».

В частности, речь идет об остановках «Кондитерская фабрика» на четной стороне и «Мастерские» на нечетной. Как оказалось, они были установлены несколько лет назад по просьбе мэрии.

- Все это время мы следили за состоянием павильонов. В один прекрасный день приезжает техника и все сносит. Где людям стоять в такие ветра? Кто отвечает за безопасность пешеходов? Какой-то хаос происходит, хотя бы предупредили, – прокомментировал ситуацию депутат БГД, владелец сети клиник «Пигмалион» Алексей Маликов.

Он лично занимался установкой павильонов и использовал их как сооружение для размещения баннера медцентра. Однако спустя пару лет выяснилось, что узаконить их так и не получилось, так как, по мнению чиновников, рекламные конструкции могут разменяться только на недвижимом имуществе, а павильоны к ним не относятся.

Теперь Маликов намерен найти, куда увезли остановки, а также готовит обращение в прокуратуру.