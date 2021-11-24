Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Ожидаются метели. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики предупредили жителей Алтайского края о надвигающемся шторме. Сутки 25 и ночью 26 ноября в регионе прогнозируется мощный ветер до 25-27 м/с, сообщает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, по югу с дождем. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы, - говорят синоптики.

25 ноября в краевой столице выпадет снег, временами сильный, переходящий в метель. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 12-17 м/с. Температура ночью -5,-7 гр, днем 0,+2 гр.

26 ноября ненастье поутихнет, днем преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, ночью 12-17 м/с, днем 6-11 м/с. Температура ночью -12,-14гр, днем -10,-12 гр.