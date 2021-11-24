ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в регионах Алтая на треть

За девять месяцев 2021 года ВТБ предоставил жителям Алтайского края и Республики Алтай заемных средств на сумму 23,7 млрд рублей, что на 32% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Портфель кредитов физлиц ВТБ в регионе с начала года вырос на 18% и превысил 56,2 млрд рублей.

Наибольший спрос среди розничных клиентов приходится на кредиты наличными. С начала года этим продуктом ВТБ воспользовались более 19,8 тысячи жителей Алтайского края и Республики Алтай, оформив кредитов на 13,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдач в данном сегменте увеличился в полтора раза. Портфель кредитов наличными вырос на 22%, до 22,3 млрд рублей.

Ипотека продолжает оставаться одним из драйверов роста кредитного бизнеса ВТБ. За январь – сентябрь 2021 года банк предоставил жителям регионов Алтая более 5 тысяч жилищных кредитов на сумму свыше 9,9 млрд рублей - на 16% больше результата девяти месяцев прошлого года. Ипотечный портфель банка в регионе достиг 31,2 млрд рублей.

В сегменте автокредитования объем выдач за девять месяцев превысил 440 млн рублей, обеспечив рост 9% к аналогичному показателю предыдущего года. В топ-3 предпочтений по маркам автомобилей среди жителей края входят LADA, HYUNDAI, GEELY. Портфель автокредитов по итогам третьего квартала составил 956 млн рублей.

Портфель кредитных карт ВТБ в регионе с начала года вырос на 16%, приблизившись к 1,7 млрд рублей.

Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

«В течение всего года мы отмечаем высокий спрос на розничные кредитные продукты. Среди наших клиентов в Алтайском крае и Республике Алтай наибольший популярностью пользуются кредиты наличными – на их долю приходится 56% от общего объема выдач розничных продуктов. Сохраняется спрос на жилищные кредиты, в том числе за счет расширения условий по программе семейной ипотеки. При этом, банк контролирует долговую нагрузку своих клиентов, не допуская их закредитованности. Мы продолжаем развивать цифровые продукты и сервисы, уделяя особое внимание финансовой безопасности наших клиентов».