В Барнауле найдено тело 53-летнего мужчины с ножевым ранением

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в одной из квартира на Антона Петрова, 67 обнаружено тело 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительному заключению, он скончался в результате ножевого ранения. Об этом сообщает теграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Как сообщает источник, мужчину убил его знакомый, с которым они распивали спиртные напитки. В результате конфликта, хозяин квартиры взял нож и ударил собутыльника в грудь.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По предварительной информации, нападавший задержан.