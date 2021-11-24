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Происшествия24 ноября 2021 8:36

В Барнауле найдено тело 53-летнего мужчины с ножевым ранением

Его убили в одной из квартир на Антона Петрова
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в одной из квартира на Антона Петрова, 67 обнаружено тело 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительному заключению, он скончался в результате ножевого ранения. Об этом сообщает теграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Как сообщает источник, мужчину убил его знакомый, с которым они распивали спиртные напитки. В результате конфликта, хозяин квартиры взял нож и ударил собутыльника в грудь.

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По предварительной информации, нападавший задержан.