«Ростелеком» подарил алтайским пенсионерам «Азбуку интернета» и пригласил поучиться в онлайне

Проект «Азбука интернета» рассчитан на возрастную группу 55+ Фото: из архива компании

«Ростелеком» предоставил партию учебных пособий «Азбука интернета» для регионального отделения Союза пенсионеров России (СПР) по Алтайскому краю. Пособие разработано специалистами компании совместно с Пенсионным фондом России и предназначено для обучения на компьютере пользователей старшего поколения. В декабре компания приглашает пожилых людей на бесплатный онлайн-вебинар.

«Мы вместе с краевым Министерством социальной защиты и отделением Пенсионного фонда России по Алтайскому краю направим эту партию учебников во все 46 местных отделений нашей организации. Пособия помогут пенсионерам самостоятельно освоить компьютер и интернет или закрепить уже имеющиеся знания. Надеемся, что число грамотных пользователей ПК среди старшего поколения будет только расти», — сообщила председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Алтайскому краю Любовь Елисеева.

Проект «Азбука интернета» рассчитан на возрастную группу 55+ и состоит из одноименного учебного пособия и интернет-портала азбукаинтернета.рф, на котором размещены учебные материалы и методические рекомендации для преподавателей. В рамках проекта специалисты «Ростелекома» и волонтеры общественных организаций проводят курсы компьютерной грамотности в разных регионах России.

В 2021 году в новом издании «Азбуки интернета» появился раздел, в котором рассказывается о работе с мобильными приложениями на смартфонах. А на интернет-портале были размещены новые видеоуроки, сюжеты которых основаны на распространенных среди слушателей курсов вопросах.

Проект «Азбука интернета» рассчитан на возрастную группу 55+ Фото: из архива компании

«Часто слушателями курсов становятся люди совсем преклонного возраста, которым в условиях пандемии лучше находиться дома. Для них в декабре наши партнеры — волонтеры киберклуба Navigator из Горно-Алтайска — проведут бесплатный онлайн-вебинар из восьми занятий, на которых расскажут об устройстве компьютера и безопасной работе в сети Интернет, покажут наглядно, как завести электронную почту, пользоваться сайтом госуслуг и другими полезными сервисами. Посмотреть уроки и поучиться сможет любой желающий», — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Для участия в онлайн-вебинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке.

На правах рекламы