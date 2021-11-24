На Алтае пропала женщина с 2-летним сыном

Пропавшая женщина Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае разыскивают пропавшую женщину. 17 ноября Елена Симакова ушла из дома вместе со своим двухлетнем сыном. С тех пор о них ничего неизвестно. В региональном СК возбудили уголовное дело.

- Симакова Елена Ивановна, 06.05.1988 г.р. проживавшая в г.Камень-на-Оби, которая 17 ноября 2021 года ушла вместе со своим двухлетним сыном из дома своего отца и до настоящего времени их местонахождение не известно, - говорится в сообщении комитета.

Приметы женщины: на вид около 30-35 лет, лицо овальное, рост 1,6 метра, волосы темно-русые с рыжиной, глаза серые. Ранее судима. Она была одета в синий-зелено пуховик.

Мальчик был в сером комбинезоне, темно-синей куртке со светлыми пятнами

шапка с ушками темного цвета. При себе была детская коляска в сине-желто-зеленом чехле либо светло-серого цвета, мобильный телефон.

Видевших их просьба сообщить по телефону 8 (38584) 2-65-41 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).