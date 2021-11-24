ВТБ увеличил портфель привлеченных средств физлиц в регионах Алтая на 7%

Портфель привлеченных средств розничных клиентов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай по итогам девяти месяцев вырос на 7% и превысил 42 млрд рублей, сообщила пресс-служба ВТБ.

С начала года объем классических пассивов физлиц ВТБ в регионах Алтая достиг 23,8 млрд рублей. Наиболее активный прирост показали накопительные счета – портфель в этой категории увеличился сразу на четверть. При этом с середины года возобновился и рост портфеля срочных депозитов: общий объем средств на вкладах клиентов ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай увеличился на 20% по сравнению с июнем.

Объем вложений клиентов ВТБ в инвестиционные продуты в январе-сентябре увеличился на 27% и превысил 18,3 млрд рублей.

«Сберегательная модель поведения клиентов ВТБ в нашем регионе повторяет общероссийский тренд. В третьем квартале алтайские клиенты банка вновь стали рассматривать классические депозиты в качестве полноценной альтернативы накопительным счетам и инвестиционным продуктам, - прокомментировал Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай. - По прогнозам экспертов ВТБ, в 2022 году интерес населения к срочным депозитам будет определять развитие всего рынка».