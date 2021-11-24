Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 ноября 2021 4:54

В Барнауле отключили светофор на пересечении Власихинской и шоссе Ленточный Бор

Он снова начнет работать в 15.00
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водителей просят быть внимательными.

Водителей просят быть внимательными.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в среду, 24 ноября, автомобилистов предупреждают об отключении светофора на перекрестке Власихинской и шоссе Ленточный Бор, пишет мэрия.

- В связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения до 15.00 24 ноября отключен светофор на пересечении улицы Власихинской с шоссе Ленточный Бор, - говорится в сообщении администрации.

Водителей просят быть внимательными при проезде участка и соблюдать требования дорожных знаков.