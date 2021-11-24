В Барнауле отключили светофор на пересечении Власихинской и шоссе Ленточный Бор

Водителей просят быть внимательными. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в среду, 24 ноября, автомобилистов предупреждают об отключении светофора на перекрестке Власихинской и шоссе Ленточный Бор, пишет мэрия.

- В связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения до 15.00 24 ноября отключен светофор на пересечении улицы Власихинской с шоссе Ленточный Бор, - говорится в сообщении администрации.

Водителей просят быть внимательными при проезде участка и соблюдать требования дорожных знаков.