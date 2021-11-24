На Алтае среди осужденных-швей выбрали «Лучшего по профессии»

На конкурсе профессионального мастерства присутствовали и наблюдали за ходом конкурса преподаватели образовательного училища №274.

В Алтайском крае провели конкурс профмастерства среди осужденных, которые учатся профессии швеи в филиале профессионального образовательного училища №274 ФСИН России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- На первом – теоретическом – этапе участники продемонстрировали знания технологии швейного производства, основ техники безопасности и прочего. Каждый конкурсант должен был ответить на тест, который содержал десять вопросов. Победителями этапа стали восемь человек, которые дали большее количество правильных ответов, - рассказали в УФСИН.

Они получили право участвовать во втором – практическом – этапе конкурса, в ходе которого каждый учащийся должен был раскроить, сшить и обработать накладной карман.

На конкурсе профессионального мастерства присутствовали и наблюдали за ходом конкурса преподаватели образовательного училища №274 и мастера производственного обучения по профессии «Швея» из ИК-4, ИК-6, ИК-10.

Осужденные, показавшие лучшие результаты по итогам двух этапов и занявшие призовые места, получили дипломы.