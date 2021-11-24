Почти 1 млрд рублей направят на индексацию зарплат бюджетников

Повышение затронет отдельные категории работников Фото: Олег УКЛАДОВ

На повышение запрлат в 2022 году для бюджетников из так называемой «неуказанной категории работников» направят почти 1 млрд рублей, сообщает региональное правительство.

- Индексация будет предусмотрена дважды в течение 2022 года и составит 6,4% с 1 января 2022 года, 4% - с 1 октября 2022 года. Общий темп роста заработной платы работников — 10,9%, - говорится в сообщении.

Повышение оплаты труда учитывает новый размер минимальной оплаты труда. Ранее сообщалось, что краевой бюджет уже предусматривает индексацию зарплат на 15,9% с 1 января 2022 года для отдельных категорий работников, которых затрагивает действие указа президента.