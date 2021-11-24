В Барнауле перекроют улицу Матросова до 1 февраля

На участке будут менять коллектор. Фото: Олег УКЛАДОВ

На три месяца перекроют улицу Матросова по всей ширине улицы от Антона Петрова до Советской Армии. Ограничения начнут действовать с 1 декабря, сообщает пресс-центр мэрии.

- Проезжую часть перекроют в 8.00 часов 1 декабря и откроют для движения 1 февраля 2022 года в 20.00 часов, - говорится в сообщении.

Это связано с работой коммунальщиков по замене коллектора, через который вода поступает к 250 тыс. жителей. Жителей просят отнестись к мере с пониманием и, по возможности, заранее выбирать маршруты объезда.