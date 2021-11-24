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Общество24 ноября 2021 1:10

В Барнауле на острове у Оби построят 20 зданий

Среди них — два детских сада, две школы и спортивное сооружение.
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Проект находится в работе.

Проект находится в работе.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле пройдут общественные слушания поп поводу застройки острова — барнаулського ковша — у Оби. Там планируют возвести 20 объектов, в том числе, две школы, два садика и спортсооружение. Об этом пишет «Алтайпресс» со ссылкой на застройщика, гендиректора «Жилищной инициативы» Юрия Гатилова.

- В проект, помимо жилых многоэтажек, внесли две школы более чем на 800 учеников, минимум два детских сада и спортивный объект, - цитирует издание спикера.

Для этого придется создать большой искусственный участок. Место выбрали еще и потому, что обновленный генеральный план Барнаула появится в 2023 году. До этого аукционы по сдаче земельных участков в аренду для застройки проводиться не будут.