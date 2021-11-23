Около 4300 вопросов поступило на прямую линию с губернатором Виктором Томенко

Прямая линия с губернатором Виктором Томенко Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Во вторник, 23 ноября, в Барнауле состоялась прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. По словам ведущих, на нее поступило около 4300 вопросов, и их число продолжает расти.

- Все обязательно получат ответы на свои вопросы в том или ином формате, - заверил глава региона. - Надеюсь, что разговор наш получился. Если не ждать от него результатов или решения всех проблем сразу, то думаю, как одна из форм решения вопросов в будущем, как диалог – это очень хороший формат.

По мнению Томенко, если для кого-то прямая линия имела пользу, то это очень хорошо и стоит взять на вооружение такой опыт.

- Со стороны оценки организации, то это вполне подъемная организация. Раз в год можно было бы проводить такое мероприятия. Да, невозможно все уместить в одну передачу, но мои подчиненные смотрят ее, к тому же я составлю ряд поручений. Так что все вопросы разойдутся по муниципалитетам и найдут решение, - подчёркивает губернатор.

Глава региона высказал предположение, что такой формат общения продолжится, а те граждане, которые получат неудовлетворительные, по их мнению, ответы, в итоге добьются справедливости и по итогу все стороны будут удовлетворены.