Жители Алтайского края пожаловались губернатору на проблемы с питьевой водой

Прямая линия с губернатором Виктором Томенко Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

На прямую линию с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, проходящую 23 ноября 2021 года, поступило много вопросов и жалоб на качество питьевой воды в регионе. По словам председателя правительства края, проблема планомерно решается.

- В каждом населенном пункте скалывается своя ситуация. К примеру, Сибирская долина относится к Барнаулу, а Вячеслав Франк (глава города. – прим.ред.) эффективный менеджер. Он справится, но все равно на это требуется время, - подчеркнул Томенко.

Где-то есть проблемы с тарификацией, так как необходимо вкладывать деньги в модернизацию системы водоснабжения, но делать это только через население неправильно. Необходимо дополнительное финансирование из бюджета края.

Где-то существует проблема полного отсутствия воды. Работа в данных населенных пунктах идет планомерно.

- Мы постепенно будем увеличивать число населенных пунктов обеспеченных водой. На отдельных совещаниях этот вопрос еще будет иметь продолжение. Он достаточно серьёзный для повестки дня, - резюмировал глава региона.

Если же говорить в целом о крае, то, по словам губернатора, качество питьевой воды в регионе оставляет желать лучшего. Решить проблему можно только через создание современной системы водоснабжения и фильтрации, но на это требуется время и средства.