Виктор Томенко рассказал о мерах поддержки многодетных семей Алтайского края

Прямая линия с губернатором Виктором Томенко (фото: скриншот прямой трансляции правительства Алтайского края)

Многодетные семьи Алтайского края получают разные меры поддержки, начиная от предоставления субсидий и заканчивая налоговыми «каникулами». Подробнее об этом рассказал губернатор региона Виктор Томенко 23 ноября во время прямой линии с губернатором.

Одним из вопросов, который задали главе региона жители края, это транспортный налог. В частности, многодетная семья из Баевского района, где воспитывается пять детей, сетует на то, что согласно действующему законодательству, для их категории налогом не облагаются только автомобили до 100 лошадиных сил, а их машина имеет 115 л.с. Из-за этой «погрешности» их лишили льгот.

- Транспортный налог вызывает немало вопросов. Налоговое законодательно трудно реформировать. Сегодня льгота применяется для машин до 100 лошадиных сил, но были попытки пересмотреть, - говорит Томенко. - Но пока они не увенчались успехом. Для того, чтобы внести изменения в закон, для начала нужно чтобы депутаты подискутировали на эту тему.

По его данным, на текущий момент в крае насчитывается примерно 30 тысяч многодетных семей. В бюджете края на текущий год предусмотрено более 7,5 млрд рублей на их поддержку. В том числе сюда входят расходы на компенсацию налогов на транспорт.

- Кроме того, поддержки идут и по линии пенсионного фонда, - добавляет губернатор.

Что касается выделения земель многодетным, то в очереди остаются более 12 тысяч семей. В силу законодательства, им можно предоставить землю только с коммуникациями. Поэтому существуют определенные сложности с выделением участков. До 2019-го года удалось реализовать только чуть больше 3 тысяч участков. После были внесены изменения в законодательство. Семьи сами получили право выбирать места для будущего места жительства.

- Но все равно, определенный ступор есть, - признается глава региона.

Сейчас прорабатывается вариант выделения средств многодетным семьям, как один из вариантов поддержки.