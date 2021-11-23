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Здоровье23 ноября 2021 9:10

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 ноября 2021 года составило 100372

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 ноября 2021 года
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Число инфицированных перевалило за 100 тысяч случаев

Число инфицированных перевалило за 100 тысяч случаев

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 ноября 2021 года увеличилось за минувшие сутки на 527 случаев и составило 100372. Об этом сообщает оперштаб региона.

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 527 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 619 пациентов, умерло 30 человек, - говорится в официальной ковидной статистике.

Таким образом, общее число зараженных за все время наблюдения составило 100372 человека, выздоровели 71 354 человека, умерли - 6 967 человек.

В госпиталях остаются 3 557 пациентов с положительным тестом и , 472 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.