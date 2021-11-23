Водитель с сервиса попутчиков обманул сибирячку на 30 тысяч рублей

Девушка перешла по ссылке из мессенджера и ввела данные карты Фото: Анна СЕМИНА

Жительница Барнаула, намечавшая поездку с водителем через сайт попутчиков, стала жертвой мошенника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- 18-летняя девушка рассказала, что планировала поездку из Новосибирска в Барнаул. Для этого она зашла на сайт попутчиков, связалась с водителем, и тот убедил ее перейти по ссылке, которая придет в мессенджер, - рассказывают в ведомстве.

В итоге потерпевшая перешла по ссылке, ввела данные банковской карты и в этот момент с ее счета пропали 30 тысяч рублей. Девушка поняла, что стала жертвой мошенника.

По данному факту возбуждено уголовное дело.