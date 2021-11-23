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Происшествия23 ноября 2021 8:57

Водитель с сервиса попутчиков обманул сибирячку на 30 тысяч рублей

Он убедил ее перейти по ссылке и ввести данные карты
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Девушка перешла по ссылке из мессенджера и ввела данные карты

Девушка перешла по ссылке из мессенджера и ввела данные карты

Фото: Анна СЕМИНА

Жительница Барнаула, намечавшая поездку с водителем через сайт попутчиков, стала жертвой мошенника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- 18-летняя девушка рассказала, что планировала поездку из Новосибирска в Барнаул. Для этого она зашла на сайт попутчиков, связалась с водителем, и тот убедил ее перейти по ссылке, которая придет в мессенджер, - рассказывают в ведомстве.

В итоге потерпевшая перешла по ссылке, ввела данные банковской карты и в этот момент с ее счета пропали 30 тысяч рублей. Девушка поняла, что стала жертвой мошенника.

По данному факту возбуждено уголовное дело.