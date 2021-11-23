В Барнауле «подожгут» театр «Сказка»

Театр кукол "Сказка" Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 24 ноября, в Барнауле ради пожарных учений «подожгут» театр кукол «Сказка». Подробности рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Подобные пожарно-тактические учения пройдут в 12 населенных пунктах края.

- Цель данных мероприятий - определение уровня подготовки личного состава, а также проверка слаженности действий подразделений. В ходе отработки вводных пожарные изучат конкретные объекты, их особенности и планировку, организуют взаимодействие с персоналом, - рассказывают в региональном главке МЧС.

В частности, кроме «Сказки» учения пройдут в противотуберкулезном диспансере в Новоалтайске, в Многофункциональном культурном центре в селе Солтон Бийского района, в Новичихинской ЦРБ, в Новозыряновской средней общеобразовательной школе в селе Новозыряново Заринского района; в Детском санатории Белокуриха и т.д.