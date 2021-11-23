На Алтае мужчина шутки ради угнал автомобиль

Полиция быстро нашла угнанную машину и самого угонщика Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае полицейские завели уголовное дело на 27-летнего мужчину, который ради шутки угнал чужой автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- За помощью к правоохранителям обратился житель города Алейска, сообщив, что у него угнали автомобиль Nissan, который он недавно приобрел, - рассказывают в ведомстве.

Правоохранителям потерпевший рассказал, что перед тем, как все произошло, он приехал в село Белоглазово и остановился рядом с компанией знакомых людей. Пока он хвалился приобретением, один из мужчин неожиданно сел в салон и уехал в неизвестном направлении.

Новый владелец тут же обратился в полицию. Стражи правопорядка нашли брошенный автомобиль возле местной школы. Как оказалось, ее угнал 27-летний мужчина, у которого ранее уже были судимости за кражу. Он признался, что таким образом режим пошутить. Но его юмор в местном отделении не оценили.

На горе-шутника завели уголовное дело.