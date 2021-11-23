Уникальные материалы о Василии Шукшине передали на Алтай

Губернатор Виктор Томенко на встрече с Николаем Ивановым Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Председатель правления Союза писателей России Николай Иванов передал через губернатора Виктора Томенко уникальные материалы, связанные с жизнью и творчеством Василия Шукшина. Теперь они будут находиться на Алтае, сообщает сайт правительства региона.

- Я попросил сотрудников архива Союза писателей России поднять документы, которые до настоящего времени не были в обиходе. Мы нашли учетную карточку писателя, которая заполнена с его слов. Этот документ еще никто никогда не видел. Василий Макарович состоял на учете в Союзе писателей Советского Союза (правопреемник – Союз писателей России). Сохранились протоколы о том, как его принимали в писательскую организацию, кто при этом выступал, - рассказал Николай Иванов.

Новые материалы будут переданы в музейные фонды.