«Алтайскую зимовку» отменили из-за коронавируса

"Алтайскую зимовку" отменяют уже второй год подряд Фото: Анна СЕМИНА

Уже второй год подряд из-за коронавируса отменяется праздник открытия зимнего туристического сезона «Алтайская зимовка», пишет «Банкфакс».

При этом, как стало известно ранее, Алтайтурцентр успел найти подрядчика для организации всего этого мероприятия. Сумма контракта составила 6 млн рублей.

- Врио директора организации Сергей Попович рассказал ИА «Банкфакс», что событие были вынуждены отменить по причине ковидных ограничений, а контракт заключили для формальности, чтобы его сразу же расторгнуть, - добавляет издание.

Напомним, «Алтайскую зимовку» планировали провести 4 декабря. По результатам аукциона подрядчиком стало ООО «Мем Групп». Соглашение было подписано 22 ноября в соответствии с требованиями законодательства. Однако, как заверил Попович, в ближайшее время его расторгнут.