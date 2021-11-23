На Алтае выдали первые 10 жилищных сертификатов сиротам

Накануне выдали первые сертификаты Фото: предоставлено пресс-службой

В Алтайском крае начали выдавать жилищные сертификаты для детей-сирот. В понедельник, 22 ноября, их получили первые десять человек, сообщает Региональное жилищное управление.

Размер сертификата составляет 1 миллион 400 тысяч рублей.

- Сертификат может быть использован для приобретение жилого помещения на территории Алтайского края по договору купли-продажи на первичном или вторичном рынке жилья, в том числе частного дома, включая земельный участок, на котором он расположен, - уточняют в ведомстве

При необходимости к сертификату можно добавить собственные накопления или заемные средства, либо материнский капитал.

- Потребность в сертификатах в нашем регионе во многом обусловлена отсутствием на рынке жилья квартир, которые соответствуют требованиям законодательства и могут быть приобретены для детей-сирот. Вместе с тем, сегодня более шести тысяч человек стоит в очереди на получение жилья, к ним ежегодно прибавляется порядка трехсот граждан. Мы надеемся, что жилищные сертификаты помогут ежегодно обеспечивать жильем большее количество детей-сирот, – пояснил первый заместитель начальника РЖУ Алексей Медведев.

На текущий момент ведомство получило 58 заявлений на выдачу сертификатов.