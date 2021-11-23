С 1 января ЗАГСы Барнаула начнут обслуживать без территориальной привязки

ЗАГСы переимунуют Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2022 года вступает в силу федеральный закон, согласно которому можно будет обращаться в любой ЗАГС, вне зависимости от территориальной принадлежности, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

- Начиная со следующего года жители Алтайского края смогут обратиться в любой орган ЗАГС для регистрации рождения, смерти, расторжения брака, усыновления, перемены имени независимо от того, где он находится, - говорится в новых правилах.

Кроме того, с 1 марта 2022 года ЗАГСы Барнаула будут переименованы.

отдел ЗАГС по Центральному району города Барнаула - отдел ЗАГС №1 по городу Барнаулу;

отдел ЗАГС по Октябрьскому району города Барнаула - отдел ЗАГС №2 по городу Барнаулу;

отдел ЗАГС по Ленинскому району города Барнаула - отдел ЗАГС №3 по городу Барнаулу;

отдел ЗАГС по Индустриальному району города Барнаула - отдел ЗАГС №4 по городу Барнаулу;

отдел ЗАГС - Дворец бракосочетания города Барнаула - отдел ЗАГС - Дворец бракосочетания по городу Барнаулу.

А вот ЗАГС Железнодорожного района закроют из-за его невостребованности. Сотрудников же распределят по другим отделениям.

Также ряд изменений произойдет и в районах края.