В Барнауле маршрутка протащила несколько метров зажатую в дверях девушку

Мама пострадавшей ищет свидетелей этого ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 21 ноября, в Барнауле произошел очередной неприятный инцидент с маршруткой, который едва не завершился трагедией, об этом рассказала мама пострадавшей девушки, зажатой дверьми.

- Моя дочь ехала на 144 маршрутке от кардиоцентра до остановки "Смирнова", - рассказывает женщина на страниц сообщества «Барнаул22».

По ее словам, водитель так торопился, что не заметил вышли ли все пассажиры или нет, захлопнул дверь и поехал. Однако в этот момент он зажал 21-летней студентке ногу и в итоге протащил ее несколько метров по земле. Только чудом пострадавшая не попала под колеса.

- Потом, когда люди, находившиеся внутри, закричали, он остановился, открыл дверь, наорал на нее и поехал дальше по маршруту, - продолжает женщина.

Инцидент произошел около 16.10. Мама пострадавшей девушки намерена наказать водителя. Поэтому она ищет свидетелей (89609614279, Ольга).