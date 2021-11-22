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Происшествия22 ноября 2021 12:00

18-летнего жителя Алтая будут судить за секс подростком

Уголовное дело направили в суд
Герман Архаров
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Во время предварительного следствия молодой человек признал вину

Во время предварительного следствия молодой человек признал вину

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 18-летнего молодого человека будут судить по обвинению в сексе с 14-летней девочкой, пишет краевой Следком.

– По данным следствия, с мая по июнь 2021 года в Бийске обвиняемый, будучи совершеннолетним, несколько раз вступал в интимные отношения с 14-летней школьницей. Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию – это является уголовно-наказуемым деянием, потому что нарушает нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование личности девочки, – отметили в ведомстве.

Во время предварительного следствия молодой человек признал вину. Уголовное дело направили в суд.