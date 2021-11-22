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Здоровье22 ноября 2021 11:15

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 22 ноября 2021 составляет 6937

Мы собрали последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 22 ноября 2021 года
Герман Архаров
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За сутки умерли 28 человек с COVID-19

За сутки умерли 28 человек с COVID-19

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 22 ноября скончались 6937 человек с коронавирусом, в том числе 5526 случаев от COVID-19, 1411 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерло 28 человек с коронавирусом. Все них скончались из-за COVID-19, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 99845.

Из общего числа заболевших 920 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 63704 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 99845 заболевших: 20731 – у больных внебольничной пневмонией, 69675 – у заболевших ОРВИ, в 9439 случаях – бессимптомное течение.