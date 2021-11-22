Бийчанин пытался дать взятку полицейскому

Уголовное дело направили в суд
Фото: Олег УКЛАДОВ
Бийчанина будут судить за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД, сообщает Следком региона
– По данным следствия, в начале октября 2021 года в Бийске местный житель, управляя автомобилем, проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего был остановлен сотрудником ГИБДД. За не привлечение к уголовной ответственности мужчина попытался дать взятку сотруднику ДПС, – отметили в ведомстве.
Полицейский не взял деньги и сообщил о произошедшем в дежурную часть.
Во время предварительного следствия бийчанин признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.