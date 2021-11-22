Браконьеры застрелили пять косуль в Алтайском крае

Подозреваемые не стали отрицать свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Шипуновском районе полицейские задержали браконьеров, которых подозревают в отстреле пяти косуль. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– У мужчин не было при себе разрешительных документов на отстрел диких животных. Сумма ущерба, причиненная Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края превысила 600 тыс. рублей, – отметили в ведомстве.

Во время осмотра жилища подозреваемого полицейские изъяли мясо диких животных, охотничьи ружья, патроны. Подозреваемые не стали отрицать свою вину и рассказали, что решили поохотиться ради хобби.

Правоохранители возбудили дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Мужчинам грозит до трех лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.