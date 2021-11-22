На Алтае водитель иномарки скончался в реанимации после ДТП

В результате ДТП от полученных травм водитель скончался в реанимационном отделении районной больницы Фото: Олег УКЛАДОВ

21 ноября в Республике Алтай автомобиль съехал с дороги опрокинулся. Водитель скончался в реанимации, сообщает региональное управление МВД.

– ДТП произошло в Чемальском районе на 2 километре автодороги Усть-Сема-Чемал-Куюс. 43-летний житель Новосибирской области, управляя автомобилем Honda Accord, двигаясь в направлении со стороны села Чемал в сторону села Усть-Сема. На повороте он превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП от полученных травм водитель скончался в реанимационном отделении районной больницы. По факту ДТП проводят проверку.