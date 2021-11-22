Благодаря программе «Стальное дерево» в школе Заринска появилась сенсорная комната

Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года Фото: из архива компании

В рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» заринчанин Алексей Казанцев организовал сенсорную комнату для учеников начальных классов в средней школе № 2 Заринска.

Видео доступно по ссылке.

Алексей организовал ремонт помещения, а школа дополнила кабинет имеющимся оборудованием для корректирующих занятий - различными игровыми наборами для развития мелкой моторики, улучшения тактильного и зрительного восприятия у детей.

«В рамках проекта мы обеспечили комфортные условия для занятий маленьких школьников. Этот кабинет был создан с нуля. Мы дополнили его оборудованием, отвечающим всем требованиям безопасности. Занятия в комнате будут проводиться педагогом-психологом. Посещать комнату смогут дети с ограниченными возможностями здоровья для того, чтобы познавать окружающий мир наравне со всеми», - рассказал Алексей Казанцев.

Помощь в проекте оказали благотворительный фонд «Милосердие», администрация Заринска, руководство и коллектив средней школы №2, а также родители учащихся.

Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» работники Алтай-Кокса и горожане реализовали более 20 социально значимых проектов, среди которых – обустройство детских и спортивных площадок, проведение Дня донора, ремонт актового зала в общежитии для пожилых людей, открытие развивающей комнаты в детском саду комбинированного вида и обновление спортивного инвентаря в детском доме.