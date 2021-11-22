С барнаульскими перевозчиками-нарушителями могут расторгать контракты

На совещании Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле провели совещание, на котором обсудили вопросы безопасности перевозки пассажиров и соблюдение ПДД водителями общественного транспорта. Об этом пишет мэрия города.

– Обеспечение безопасности пассажирских перевозок – это очень важная и серьезная работа, которая затрагивает интересы большинства жителей города. Необходимо создать максимально комфортные условия проезда горожан в общественном транспорте и неукоснительно соблюдать все требования, которые предъявляются к перевозкам, – отметил Анатолий Воронков, замглавы администрации краевой столицы.

Участники совещания подчеркнули, что следует усилить контроль и принять дополнительные меры со стороны руководителей предприятий по соблюдению ПДД работниками, отвечающих за перевозку пассажиров.

Анатолий Воронков потребовал принимать меры за серьезные и грубые нарушения правил перевозки пассажиров или расторгать контракты. Другой вариант – приостанавливать действие лицензий на право перевозки на городских маршрутах. Кроме того, он призвал следить перевозчиков за тем, чтобы автобусы ходили по расписанию.