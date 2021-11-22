На Алтае поезд протащил легковушку по путям, водитель погиб

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 22 ноября, под Барнаулом столкнулись грузовой поезд и легковушка. В ДТП погиб водитель автомобиля, сообщает региональное управление МВД.

– По предварительной информации, около 16:30 22 ноября на железнодорожном переезде в районе поселка Ягодный под Барнаулом произошло ДТП, в результате которого автомобиль ВАЗ въехал в грузовой железнодорожный состав, – отметили в ведомстве.

Предварительно установлено, что в результате аварии погиб водитель автомобиля 1973 года. В машине он был один. Полицейские проводят проверку по факту этой аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Судя по кадрам, размещенным в группе «Инцидент Барнаул» поезд протащил легковушку по путям.