Погода в Алтайском крае 22 ноября 2021: оттепель до +7 градусов, дождь и мокрый снег

В Барнауле днем 22 ноября ожидается +2...+4 градуса Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 22 ноября, в Алтайском крае воздух прогреется до +2...+7 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр.

– На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами метели, гололедные явления, налипание мокрого снега. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы, – отметили синоптики.

В регионе будет дуть южный ветер, 12-17 м/с, местами порывы 18-23 м/с, местами в южных и восточных районах порывы 25-30 м/с.

В Барнауле днем 22 ноября ожидается +2...+4 градуса. Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер южный, 12-17 м/с.