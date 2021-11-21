32 человека скончались от ковида за сутки в Алтайском крае

За весь период пандемии в Алтайском крае умерли 6909 человек, у которых диагностировали коронавирус Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 32 смертельных случая среди больных коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе инфекцией.

– В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 535 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 535 пациентов, умерло 32 человека, от COVID-19-32, – сказано в оперативной сводке оперштаба.

За весь период пандемии в Алтайском крае умерли 6909 человек, у которых диагностировали коронавирус. Все взрослые. Из них от непосредственно ковида скончались 5498 человек, иные причины смерти выявлены 1411 человек .