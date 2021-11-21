Штормовое предупреждение объявили на Алтае на 22 и 23 ноября 2021 года

Снег и гололед могут осложнить обстановку на дорогах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае объявили штормпрогноз на 22 и 23 ноября в связи с непогодой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

– По данным синоптиков днем 22 и сутки 23 ноября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами по югу края сильные осадки, метели, гололёдные явления. Местами по краю прогнозируется усиление ветра до 30 м/с, – сообщили в МЧС.

Спасатели напоминают о соблюдении мер безопасности. При сильном ветре следует переждать непогоду в здании. Необходим проверить, закрыты ли в доме окна. Также необходимо закрыть окна на балконе, так как предметы, хранящиеся на нем, могут выпасть наружу и травмировать внизу людей.

На улице нудно держаться подальше от рекламных щитов, не укрываться под деревьями. Также снег и гололед могут осложнить обстановку на дорогах. Водителям необходимо ехать на низких скоростях.