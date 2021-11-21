Автомобиль превратился в груду металла в результате ДТП во Власихе

Место аварии. Фото: скриншот в паблика "Инцидент Барнаул"

В воскресенье, 21 ноября, во Власихе произошло жесткое ДТП. О происшествии рассказали в паблике «Инцидент Барнаул».

– Жесткое ДТП произошло сегодня во Власихе. Судя по фото с места аварии, автомобиль врезался в столб. По словам очевидца, пострадавшие в больнице, – рассказали очевидцы в сообществе.

Судя по кадрам, корпус автомобиля серьезно пострадал, а столб от удара упал на землю.

Напомним, ранее в Барнауле произошла погоня. Нарушитель на иномарке пытался скрыться от полиции и по пути снес несколько дорожных знаков.